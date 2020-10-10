Губерниев: в нашем дворе все лучшие защитники школьной лиги хотели быть Кульковыми

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни экс-футболиста «Спартака» Василия Кулькова. Ему было 54 года.

«Кульков был несомненной звездой футбола уже в конце 80-х, в нашем дворе лучшие защитники Сходненской школьной лиги все как один хотели быть Кульковыми, а это было признание мастерства! Василий Кульков — светлая память мастеру!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Кульков выступал за «Порту», «Бенфику», московский «Спартак», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». В составе красно-белых Кульков — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. За национальную команду России в 21 матче Кульков забил пять мячей.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ранее выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова.