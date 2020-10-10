Губерниев: в нашем дворе все лучшие защитники школьной лиги хотели быть Кульковыми

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни экс-футболиста «Спартака» Василия Кулькова. Ему было 54 года.
«Кульков был несомненной звездой футбола уже в конце 80-х, в нашем дворе лучшие защитники Сходненской школьной лиги все как один хотели быть Кульковыми, а это было признание мастерства! Василий Кульков — светлая память мастеру!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Кульков выступал за «Порту», «Бенфику», московский «Спартак», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». В составе красно-белых Кульков — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. За национальную команду России в 21 матче Кульков забил пять мячей.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ранее выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова.
- 10 октября 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:22
-
22:13
-
21:55
-
21:48
-
21:46
-
21:28
-
21:25
-
21:05
-
20:51
-
20:47
-
20:36
-
20:36
-
20:18
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:17
-
18:51
-
18:38
-
18:19
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:43