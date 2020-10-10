Мостовой: Кульков был игроком большого таланта и в то же время скромным человеком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Василия Кулькова. Ему было 54 года.

«Ушёл Вася Кульков… Мы дружили, по сути, с первых шагов нашего футбольного пути, начинали вместе у Романцева в «Красной Пресне», затем были «Спартак», «Бенфика», сборная… А потом жизнь разбросала нас всех. Без сомнения, Василий был игроком большого и разностороннего таланта и в то же время скромным и мужественным человеком. Человеком светлым и невероятно добрым. Земля пухом...» — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».

Кульков выступал за «Порту», «Бенфику», московский «Спартак», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». В составе красно-белых Кульков — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. За национальную команду России в 21 матче Кульков забил пять мячей.