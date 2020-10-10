Черногорский вратарь посвятил Армении победу над Азербайджаном

Вратарь ереванского «Алашкерта» и сборной Черногории Андрия Драгоевич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал победу в матче Лиги наций с Азербайджаном (2:0).
«Это для Армении», — написал Драгоевич.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее принял решение перенести домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций на нейтральные поля из соображений безопасности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Сборная Армении должна была принять национальную команду Грузии в Ереване 11 октября, однако теперь встреча состоится в городе Тыхы (Польша). Домашний матч Азербайджана со сборной Кипра, который должен состояться 13 октября, перенесён из Баку в Эльбасан (Албания).
Напомним, 27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.
- 10 октября 2020
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