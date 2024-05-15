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Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА

Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

«Делегацию Российского футбольного союза на конгрессе ФИФА в Бангкоке возглавит президент РФС Александр Дюков», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникации РФС ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.

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