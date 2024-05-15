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Каррагер — о вратаре «Ман Сити» Ортеге: этим вечером он принёс клубу титул

Каррагер — о вратаре «Ман Сити» Ортеге: этим вечером он принёс клубу титул
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу игры 31-летнего вратаря «Манчестер Сити» Штефана Ортеги в победном матче с «Тоттенхэмом» в перенесённом матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Ортега этим вечером принёс клубу титул Премьер‑лиги. Если бы при счёте 1:0 Ортега не спас, то «Арсенал» выиграл бы чемпионат. Вот насколько это близко. Тот момент Сон Хын Мина болельщики «Арсенала» будут вспоминать через пять, 10, 15 лет. Даже если они выиграют титул в ближайшие годы — этот момент всё ещё будет преследовать их», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, победа над «шпорами» позволила «горожанам» обойти «Арсенал» в турнирной таблице английской Премьер-Лиге и выйти на первое место. «Манчестер Сити» после 37 матчей в чемпионате Англии заработал 88 очков, опережая лондонскую команду на два очка. На счету Ортеги 18 матчей во всех турнирах сезона за «горожан» и 17 пропущенных мячей. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 9 млн.

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