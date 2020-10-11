Хавбек ЦСКА Сигурдссон получил травму в сборной

Полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон получил травму в расположении национальной команды, сообщает Fyens.dk.

Хавбек вывихнул лодыжку и не примет участия в матче со сборной Дании.

В 3-м туре Лиги наций УЕФА исландская команда сегодня, 11 октября, сыграет с датчанами. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В этом сезоне РПЛ Сигурдссон сыграл 8 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, по результатам заключительных встреч полуфиналистов стыковых матчей квалификации Евро-2020 определились все финальные пары.



Так, в пути А Венгрия встретится с Исландией, в пути B Cеверная Ирландия примет Словакию, в пути С Сербия сыграет с Шотландией, а в пути D Грузия разыграет последнюю путёвку с Северной Македонией. Встречи пройдут 12 ноября.