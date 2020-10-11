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Хавбек ЦСКА Сигурдссон получил травму в сборной

Хавбек ЦСКА Сигурдссон получил травму в сборной
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон получил травму в расположении национальной команды, сообщает Fyens.dk.

Хавбек вывихнул лодыжку и не примет участия в матче со сборной Дании.

В 3-м туре Лиги наций УЕФА исландская команда сегодня, 11 октября, сыграет с датчанами. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В этом сезоне РПЛ Сигурдссон сыграл 8 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, по результатам заключительных встреч полуфиналистов стыковых матчей квалификации Евро-2020 определились все финальные пары.

Так, в пути А Венгрия встретится с Исландией, в пути B Cеверная Ирландия примет Словакию, в пути С Сербия сыграет с Шотландией, а в пути D Грузия разыграет последнюю путёвку с Северной Македонией. Встречи пройдут 12 ноября.

Определились все финальные пары стыковых матчей Евро-2020
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