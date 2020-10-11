Пулишич — о 10-м номере в «Челси»: понимаю, что это значит и какая у него история

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал смену игрового номера. Американский вингер взял «десятку» после того, как Виллиан подписал контракт с «Арсеналом» и покинул клуб.
«Это многое значит. Не секрет, что это мой любимый номер. Когда Виллиан перешёл, появилась возможность его взять. Поговорил с руководством клуба, все почувствовали, что я готов к этому. Этот номер мне очень нравится.
Это действительно гордость — носить его в «Челси». Понимаю, что это значит и какая у него история, сколько невероятных игроков носило его до меня. Буду делать всё возможное", — цитирует Пулишича CBS Sports.
Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в январе 2019 года за € 64 млн. Полузащитник взял 22-й номер, под которым и провёл сезон-2019/2020.
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