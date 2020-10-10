Стали известны сроки восстановления голкипера «Челси» Эдуарда Менди

28-летний вратарь лондонского «Челси» Эдуард Менди получил травму в расположении сборной Сенегала.
Как сообщает журналист издания Goal Низаар Кинселла в "Твиттере", голкиперу удалось избежать серьёзной травмы, в частности разрыва мышц бедра. Менди прошёл углубленное обследование, которое не выявило тяжёлого повреждения. Игрок уже вернулся в расположение лондонского клуба. Восстановление займёт до двух недель.
Напомним, 24 сентября Менди стал игроком «Челси», перейдя из французского «Ренна» за € 24 млн и подписав 5-летний контракт с клубом из Англии. За лондонский клуб 28-летний голкипер успел провести 3 встречи во всех турнирах, пропустив 2 мяча и отстояв на ноль в одном матче.
В ближайшем матче лондонский «Челси» примет «Саутгемптон» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 17 октября. Начало – в 17:00 мск.
- 10 октября 2020
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