Хорватия — Швеция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона А между национальными командами Хорватии и Швеции. Встреча пройдёт в Загребе на стадионе «Максимир». Начало — в 19:00 мск.

Обслужит матч шотландская бригада арбитров во главе с Джоном Битоном, ассистировать будут судьи на линиях Дуглас Поттер и Дэниэл Макфарлейн. Резервный арбитр — Стивен Маклин.



Сборная Хорватии не набрала ни одного очка в двух турах Лиги наций и занимает последнее место в таблице группы 3. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4). Шведская сборная уступила португальцам (0:1) и французам (0:2) и располагается на третьем месте в таблице.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Хорватия — Швеция.