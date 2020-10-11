Хорватия — Швеция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона А между национальными командами Хорватии и Швеции. Встреча пройдёт в Загребе на стадионе «Максимир». Начало — в 19:00 мск.
Обслужит матч шотландская бригада арбитров во главе с Джоном Битоном, ассистировать будут судьи на линиях Дуглас Поттер и Дэниэл Макфарлейн. Резервный арбитр — Стивен Маклин.
Сборная Хорватии не набрала ни одного очка в двух турах Лиги наций и занимает последнее место в таблице группы 3. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4). Шведская сборная уступила португальцам (0:1) и французам (0:2) и располагается на третьем месте в таблице.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Хорватия — Швеция.
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