Дзюба ругался с турками, Миранчук забивал, болельщики раздевались. Лучшие фото

11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в матче 3-го тура Лиги наций сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции. Встреча завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счёт на 28-й минуте. Хавбек нанёс точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина.



На 62-й минуте турки сравняли счёт. Хакан Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Мерих Демирал в касание скинул во вратарскую, где Антон Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Кенану Караману закатить мяч в ворота. Турки забили первый гол в этом розыгрыше Лиги наций.



Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на 3-м месте.

Лучшие фото с матча Россия — Турция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.