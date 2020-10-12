Венгер: у «Арсенала» есть всё, чтобы вернуться в первую четвёрку
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, руководивший «канонирами» с 1996 по 2018 год, поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2020/2021.
«Мне кажется, в «Арсенале» отличный командный дух, у команды прекрасные шансы проявить себя. Полагаю, будет несложно набрать больше 56 очков, то есть больше, чем в прошлом сезоне.
Но я абсолютно уверен, что «Арсенал» может попасть в топ-4, а может быть, выступить и ещё лучше. Почему бы нет? Они могут преподнести сюрприз в этом году: сделали хорошие трансферы, укрепили защиту.
Самое главное, «Арсенал» сохранил нужных игроков, Обамеянг остался. У них есть все ингредиенты для успеха и нет реальных слабостей», — приводит слова Венгера Yahoo! Sport.
Венгер рассказал о неудавшемся трансфере Роналду в «Арсенал»
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