Шевченко: если бы Шовковский сыграл с Францией, это было бы неуважением к футболу

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему он не выпустил на поле 45-летнего голкипера Александра Шовковского в товарищеском матче с командой Франции (1:7).



«Это было бы неуважение к Александру, к его карьере, ко всему футбольному миру. Взять его в заявку — это был последний крик. Я понимал, что если с вратарём что-то случится, то ставить полевого игрока нельзя. Если бы что-то случилось, то Саша вышел бы и сыграл, конечно.



Для сборных, как Украина, у которых не такой богатый выбор футболистов, ситуация с COVІD-19 сейчас катастрофическая. Мы несём урон гораздо больший, чем другие команды. У нас нет такого качественного подбора игроков, и если кто-то вылетает, это большая проблема. Сейчас будут проблемы и в кубковых турнирах. Я представляю, какой матч ждёт „Шахтёр“ в Мадриде», — приводит слова Шевченко Football.ua со ссылкой на программу «Великий футбол».

Шевченко: доволен игрой в матче с Германией