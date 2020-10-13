Колыванов: молодёжная сборная России поборется за самые высокие места на Евро-2021

Тренер Игорь Колыванов прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы — 2021.



«У нас есть перспективная команда, которая поборется за самые высокие места в финальной части турнира. Молодёжь подрастает, многие из них играют в основных составах своих команд, кто-то уже в национальную сборную привлекался. Перспективы хорошие.



Чем больше молодых футболистов будет появляться в основных составах своих клубов, тем лучше подпитка нашей национальной сборной. Конкуренция, которая подстёгивает всех расти дальше. Можно ли благодарить за это поколение лимит? Нынешняя молодёжь соответствует уровню нашего футбола. Я бы не сказал, что у нас в России запредельно высокий уровень.



Многие из них — например Маслов, Дивеев — ещё сыроваты для основной сборной. Чтобы играть в ней, нужно чего-то достичь в лиге. Кучаев и Лесовой могут пригодиться на ЧЕ, смотря кто как себя проявит в концовке чемпионата», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.