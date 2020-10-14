Защитник брестского «Динамо» Павловец перешёл в «Ростов»

Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец заключил контракт с «Ростовом». 24-летний игрок приедет в Россию до закрытия трансферного окна, сообщает пресс-служба клуба.
Александр является воспитанником «Борисова». В 2019 году защитник перешёл в брестское «Динамо» на правах свободного агента. Контракт игрока и клуба был рассчитан до января 2021 года. Защитник сыграл за «Динамо» 51 матч, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2020/2021 Павловец появился на поле один раз и не отметился результативными действиями.
В 2017 году защитник дебютировал за сборную Беларуси. За национальную команду игрок провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Павловца в € 500 тыс.
- 14 октября 2020
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