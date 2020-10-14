Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах рассказал, как в Сирии тренировался во время обстрела

Воспитанник «Зенита» и бывший защитник сирийского «Аль-Джаиша» Басель Абдулфаттах рассказал, как обстреливали базу клуба во время тренировки.
«Аль-Джаиш» — это «армейский» клуб. Тренировки были на действующей военной базе на окраине города. Генеральный директор клуба — кадровый военный. В погонах. Скажу больше. Те ребята, что редко попадали в основу, могли оказаться на фронте.
Обстреливали ли базу? Один раз случай был — очередь пустили по полю. То ли с окраин, то ли ещё откуда-то. Мы в это время по нему бегали, разминались. Тогда впервые в жизни сам увидел, как пули вкапываются в землю. Как в кино, только по-настоящему, перед собой. Наши обученные ребята сразу легли на землю вниз лицом и обхватили голову руками. Не очень опытные просто пригнулись и побежали к раздевалке. Как и я.
Тренеры сначала не поверили, что какая-то опасность. Говорят — что это вы прибежали. Начали объяснять, что к чему. Но было ощущение — они не очень-то поверили. Посмеялись даже. Тренеры-то в другой стороне стояли и всего этого не видели. Однако сказали — ладно, тянитесь здесь. А на поле вратарей отправили. Через какое-то время прибегают и они! Тогда наши наставники больше экспериментировать не стали. Говорят, давайте прямо здесь в квадраты сегодня поиграйте. Это место точно не простреливается.
В квадраты поиграли, только у меня ноги дрожали. И если честно, в тот момент хотел собрать вещи и уехать домой. Такой, конечно, адреналин. Для ребят это, может, и нормально было — там выстрелы на окраинах, в том числе пушечные, не редкость и даже обыденность. В какой-то момент тоже привык к далеким звукам артиллерии, к самолётам, которые в сторону очага конфликта летят. Потом к этому уже спокойно относился. Хотя первые недели две и это было диковато. Но тут оказался в шоке", — цитирует Абдулфаттаха «Матч ТВ».
- 14 октября 2020
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