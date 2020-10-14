«Спортинг» продлил контракт с Палиньей, которым интересовался ЦСКА

Пресс-служба лиссабонского «Спортинга» объявила о продлении контракта с полузащитником Жоау Палиньей.

Стороны заключили соглашение до лета 2025 года. Сумма отступных в контракте игрока составит € 60 млн. Сообщалось, что хавбеком интересовался ЦСКА.

«Очень рад подписать соглашение с одним из клубов, которые сформировали меня и сыграли очень важную роль в моём росте», — сказал Палинья.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спортинга».

25-летний Палинья является воспитанником «Спортинга». В прошлом сезоне хавбек выступал за «Брагу» на правах аренды. Палинья принял участие в 27 матчах чемпионата Португалии (24 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил девять жёлтых карточек.