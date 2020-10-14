Босния включила в заявку на матч Лиги наций 47-летнего тренера вратарей
Сборная Боснии и Герцеговины под первым номером включила в заявку на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Польши 47-летнего Горана Брашнича. Сейчас он работает тренером вратарей.
Брашнич выступал за сборную Боснии и Герцеговины с 2004 до 2008 года. В последний раз голкипер выходил на поле в 2010 году.
Сборная Украины из-за случаев коронавируса в команде внесла в заявку бывшего вратаря киевского «Динамо» 45-летнего Александра Шовковского. Голкипер завершил карьеру в 2016 году и входит в тренерский штаб национальной команды. Александр мог принять участие в товарищеском матче с Францией. Проведение встречи было под угрозой, поскольку у подопечных Андрея Шевченко в расположении был лишь один вратарь Георгий Бущан.
45-летний Шовковский попал в заявку сборной Украины на матч с Францией
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