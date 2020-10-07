45-летний Шовковский попал в заявку сборной Украины на матч с Францией

Сборная Украины внесла в заявку бывшего вратаря киевского «Динамо» Александра Шовковского. Голкипер завершил карьеру в 2016 году, он входит в тренерский штаб национальной команды. Александр может принять участие в товарищеском матче с Францией, сообщает Украинская ассоциация футбола.
Ранее сообщалось, что проведение встречи под угрозой, поскольку у подопечных Андрея Шевченко в расположении лишь один вратарь — Георгий Бущан, так как по прибытии во Францию голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив прошли тестирование, по итогам которого у футболистов диагностирован коронавирус.
Ранее ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительный результат у двух футболистов «Шахтёра» — Тараса Степаненко и Андрея Пятова. Таким образом, команда полным составом ушла на самоизоляцию, а это значит, что Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес также не смогут принять участие в матче.
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