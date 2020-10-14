Дубль Лукаку принёс Бельгии выездную победу над Исландией

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии на своём поле проиграла национальной команде Бельгии со счётом 1:2. Встреча состоялась в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур». Обслуживала матч латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом, ассистировали судьи на линиях Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт в начале встречи — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку. На 17-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Биркира Мара Севарссона, ему ассистировал Рунар Сигурьоунссон. На 38-й минуте гостей вывел вперёд Лукаку с пенальти.

Бельгия, набрав 9 очков, занимает 1-е место в группе 2 лиги А. Исландия (0) — на 4-м месте.