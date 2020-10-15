Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).

«Мы настраивались на победу в домашнем матче, но сегодня не удалось реализовать голевые моменты. Первые 15-20 минут входили в игру, поэтому как таковой остроты у чужих ворот не было. В конце тайма начали перехватывать инициативу, были хорошие проходы, но не было последней передачи для завершающего удара. Второй тайм прошёл под нашу диктовку. Но, к сожалению, создав достаточно моментов, нам не удалось забить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Россияне нанесли 10 ударов по воротам. Соперники — шесть. По ударам в створ ворот преимущество также у россиян — 1:0.