Россия и Венгрия не выявили победителя в матче Лиги наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Россияне нанесли 10 ударов по воротам. Соперники — шесть. По ударам в створ ворот преимущество также у россиян — 1:0.

Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия (7) — на 2-м месте. В следующем туре российская национальная команда на выезде сыграет со сборной Турции, а Венгрия дома встретится с Сербией. Матчи состоятся 15 ноября.