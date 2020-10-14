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Россия и Венгрия не выявили победителя в матче Лиги наций

Россия и Венгрия не выявили победителя в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Россияне нанесли 10 ударов по воротам. Соперники — шесть. По ударам в створ ворот преимущество также у россиян — 1:0.

Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия (7) — на 2-м месте. В следующем туре российская национальная команда на выезде сыграет со сборной Турции, а Венгрия дома встретится с Сербией. Матчи состоятся 15 ноября.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Венгрия
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