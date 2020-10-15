Черногорский вратарь рассказал об угрозах после поста в поддержку Армении

Вратарь ереванского «Алашкерта» Андрия Драгоевич рассказал о реакции на его сообщение в поддержку Армении после победы сборной Черногории в матче Лиги наций с Азербайджаном (2:0).
«Некоторые СМИ зачем-то написали, что вся сборная Черногории посвящает эту победу Армении. Это полная ерунда. Я лишь высказал свою позицию — только свою. Учитывая резонанс, запись пришлось удалить. Мне даже звонили из сборной и спрашивали, что происходит. Азербайджанская федерация футбола в негативном тоне обратилась к черногорской. В моём директе в «Инстаграме» вообще творился ад. Публикация многих разозлила, но я не имел ввиду ничего плохого.
Те же футболисты из чемпионата Азербайджана поддерживают сборную Азербайджана. И что? Даже Майкл Эссьен реагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе. Или вот сербы, которые поддерживают армян. Ещё раз — я всего лишь поддержал дорогую мне страну. Всё.
В директ очень много всего присылали неприятного. В первые дни было не по себе. Спасибо армянам, которые писали слова благодарности. А азербайджанские сообщения я не читал. Были угрозы, конечно. Но я понимал, что это всё временно», — цитирует Драгоевича Sport24.
- 15 октября 2020
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