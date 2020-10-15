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«Бавария» разгромила «Дюрен» в Кубке Германии

«Бавария» разгромила «Дюрен» в Кубке Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1-го раунда Кубка Германии мюнхенская «Бавария» разгромила клуб пятого дивизиона «Дюрен» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком, ассистировали судьи на линиях Юстус Цорн и Тим-Юлиан Скоркцик.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Эрик Шупо-Мотинг, которому ассистировал Буна Сарр. Через некоторое время преимущество мюнхенского клуба увеличил Томас Мюллер. На 75-й минуте счёт до крупного довёл Шупо-Мотинг, который оформил дубль.

«Бавария» является действующим обладателем Кубка Германии. Мюнхенцы 20 раз выигрывали трофей, что является национальным рекордом.

Кубок Германии. 1-й раунд
15 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Дюрен
Дюрен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Шупо-Мотинг – 24'   0:2 Мюллер – 36' (пен)   0:3 Шупо-Мотинг – 75'
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