«Барселона» имеет самый молодой состав за последние 7 сезонов

«Барселона» снизила средний возраст игроков основного состава более чем на год и теперь имеет самый молодой состав за последние семь сезонов, информирует Football Espana со ссылкой на Marca.

Сейчас средний возраст команды составляет теперь 25,5 лет, по сравнению с 26,9 годами в прошлом сезоне, при этом показатель упал ниже 26 лет впервые с сезона-2014/15 года, когда он составлял 25,7 лет.



Пополнение в лице Педри (17), Франсиско Тринкао (20) и Сержиньо Деста (19) сыграло в этом решающую роль, хотя основную обойму молодых игроков представляют именно выпускники академии «Барселоны», такие, как Ансу Фати (17), Карлес Аленья (22) и Рики Пуч (21), в то время как Рональд Араухо (21) и Матеус Фернандес (22) лишь дополняют картину.



Это было дополнено уходом нескольких игроков с возрастом не менее 30 лет, среди которых Луис Суарес («Атлетико Мадрид»), Иван Ракитич («Севилья») и Артуро Видаль («Интер»).



Единственная сделка, которая пошла против этой тенденции, заключалась в том, что 30-летний полузащитник Миралем Пьянич заменил 23-летнего Артура в рамках фактического обмена с «Ювентусом».