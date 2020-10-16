Лионель Месси мог перейти в «Челси» в 2014 году за € 250 млн

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своей новой книге «Grand Hotel Calciomercato» раскрывает подробности несостоявшегося ухода Лионеля Месси из «Барселоны». Об этом сообщает Sky Sports.

Судя по отрывкам из книги, Лионель Месси испытывал соблазн покинуть «Барселону» из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Уточняется, что в то время, он даже провёл конструктивные переговоры по FaceTime с тогдашним менеджером «Челси» Жозе Моуринью.

«Челси» был готов активировать пункт отступных в контракте аргентинца на € 250 млн и выплачивать ему зарплату в размере € 55 млн, но Месси в конечном итоге остыл после звонка отца, который был категорически против этого шага.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже не действительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».