Лионель Месси: неравенство — одна из величайших проблем нашего общества

33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил мнение о проблемах неравенства в обществе.
«Для тех, кто больше всего в чем-либо нуждается, важно сохранить все основные услуги в таких ситуациях, которая возникла с пандемией коронавируса – это вода, электричество и даже предметы первой необходимости. Образование — основа в развитии молодых людей.
Неравенство — одна из величайших проблем нашего общества, и мы должны бороться, чтобы исправить это как можно скорее. Когда нет знания о реальности, чье-то мнение не имеет значения, это будто шум на фоне тишины», — цитирует капитана «Барселоны» Clarin со ссылкой на журнал La Garganta Poderosa.
В текущем сезоне Лионель Месси провёл 3 встречи за «Барселону» в чемпионате Испании, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
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