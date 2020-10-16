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Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним»

Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним»
Футбол / Франция 0

«Ним» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча проходила на «Стад де Костьерес» в Ниме и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник «Нима» Лоик Ландре. Первый гол был забил на 32-й минуте встречи — Килиан Мбаппе оформил точный удар с передачи дебютанта команды Рафиньи Алькантары.

На 77-й минуте «ПСЖ» удвоил преимущество усилиями Алессандро Флоренци, ассистировал ему Пабло Сарабия. До разгромного счёт довёл Мбаппе, оформивший дубль, а вторую голевую передачу в свой актив записал Сарабия. Затем Сарабия забил сам с передачи Колена Дагба и установил итоговый счёт — 4:0.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Ним», имея в активе 8 очков, расположился на 13-м месте.

Франция - Лига 1. 7-й тур
16 октября 2020, пятница. 22:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 32'   0:2 Флоренци – 77'   0:3 Мбаппе – 83'   0:4 Сарабия – 88'
Удаления: Ландре – 12' / нет
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