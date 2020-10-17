«Торино» сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Торино» на официальном сайте сообщил, что шесть футболистов молодёжной команды клуба заразились коронавирусной инфекцией.



«Клуб сообщает, что шесть игроков команды U23 заразились коронавирусом. Они были отправлены на карантин. Заболевание у футболистов проходит бессимптомно. Деятельность команды приостановлена. Все члены команды находятся в фидуциарной изоляции и позже пройдут дополнительное тестирование», — говорится в заявлении клуба.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 39 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.