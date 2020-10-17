«Сантос» расстался с Робиньо спустя 6 дней после перехода из-за дела об изнасиловании

«Сантос» объявил о расторжении контракта с Робиньо по обоюдному согласию сторон. О подписании соглашения с бывшим нападающим «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» бразильский клуб объявил 11 октября.
Как сообщается на официальном сайте клуба, это решение связано с теми, чтобы игрок мог сосредоточиться на своей защите в суде по делу о групповом изнасиловании.
Напомним, что в ноябре Робиньо был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошёл в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.
В прошлом сезоне Робиньо выступал в составе «Истанбул Башакшехир». Бразильский форвард принял участие в 25 матчах чемпионата Турции, однако не отметился результативными действиями.
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