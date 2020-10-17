ЦСКА продал все билеты на матч с «Динамо»
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что все билеты на московское дерби в 11-м туре Российской Премьер-Лиги с «Динамо» проданы.
«Армейский» клуб реализовал всю билетную программу на домашний матч с «Динамо», который состоится 18 октября. Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы в день матча работать не будут», — написала пресс-служба красно-синих.
Московское дерби ЦСКА — «Динамо» состоится завтра, 18 октября. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.
По итогам 10 туров чемпионата «армейцы» располагаются на третьем месте турнирной таблицы с 19 очками в активе. «Динамо» (17) занимает шестую строчку.
В минувшем сезоне бело-голубые заняли шестое место, ЦСКА — четвёртое.
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