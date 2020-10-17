Роман Нойштедтер: очень приятно быть в «Динамо». Все игры смотрел, переживал

Защитник Роман Нойштедтер, который накануне вернулся в московское «Динамо», поделился эмоциями после прибытия в команду.

«Отдохнул с семьёй, полтора месяца были в Турции, много времени проводил с сыном, много тренировался индивидуально. Был хороший и длинный отпуск, но соскучился по футболу. Почему вернулся? Очень нравилось в „Динамо“ в прошлом сезоне. Путь ещё не окончен. Думаю, ещё есть много возможностей для развития команды, клуба, поэтому легко было сюда вернуться.

Как встретили? Будто никуда и не уезжал. Сказали — всё, отпуск закончился, давай снова работать. Очень приятно быть тут с пацанами вместе. Все матчи смотрел, переживал. В команде хорошая атмосфера.

Знаю Сандро Шварца. Мой папа играл с ним вместе. Может быть, я тоже пару раз с ним тренировался, ещё молодым был. После этого у нас отношений не было. Очень эмоциональный тренер, импульсивный, много говорит и объясняет. Думаю, это то, что нужно команде", — сказал Нойштедтер в интервью пресс-службе клуба.