«Динамо» объявило о возвращении Нойштедтера

Защитник сборной России Роман Нойштедтер вернулся в московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

«Нойштедтер вернулся в «Динамо»! Игрок сборной России Роман Нойштедтер подписал с «Динамо» контракт до конца сезона-2020/2021. Нойштедтер уже выступал за бело-голубых в прошлом сезоне — на его счету 21 матч и 2 голевые передачи. С возвращением, Роман», — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Напомним, в конце июля Роман покинул «Динамо» и всё это время был в статусе свободного агента. Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче», а также за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.