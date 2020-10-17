Ван Дейка заменили на 11-й минуте матча с «Эвертоном» из-за повреждения

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил повреждение в матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1, идёт 33-я минута).



На 6-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне и испытывал болевые ощущения. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде и назначил свободный удар.



Вирджил ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.

«Эвертон» — лидер в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Карло Анчелотти набрали максимально возможные 12 очков в четырёх турах. Команда Юргена Клоппа (9) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.