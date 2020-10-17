Ван Дейка заменили на 11-й минуте матча с «Эвертоном» из-за повреждения
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил повреждение в матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1, идёт 33-я минута).
На 6-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне и испытывал болевые ощущения. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде и назначил свободный удар.
Вирджил ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.
«Эвертон» — лидер в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Карло Анчелотти набрали максимально возможные 12 очков в четырёх турах. Команда Юргена Клоппа (9) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
- 17 октября 2020
-
15:14
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
14:52
-
14:20
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
13:50
-
13:46
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:42
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:38
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:27
-
10:16
Партнерский контент