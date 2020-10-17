«Сампдория» разгромила «Лацио»

В 4-м туре итальянской Серии А генуэзская «Сампдория» одержала крупную победу в матче с римским «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, ему ассистировал защитник Томмазо Ауджелло. Спустя 9 минут Ауджелло увеличил преимущество генуэзской команды. Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор довёл счёт до разгромного на 74-й минуте, голевую передачу отдал хавбек Валерио Верре.

«Сампдория» в четырёх матчах набрала 6 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (12).