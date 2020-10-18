Руководитель «Арсенала»: победой над «Уралом» ребята поздравили меня с днём рождения

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).



«Благодарен ребятам за то, что сегодня этой победой они поздравили меня с днём рождения. Очень рад такому результату, и хочется сказать спасибо всему «Арсеналу». Всем, кто переживал и поддерживал нас сегодня.

Тяжелейшая игра. «Урал» — неудобный соперник для нас, с ними никогда не бывает лёгких матчей, будь то чемпионат или Кубок. Это игра за шесть очков, которые были очень нужны и им, и нам. Отсюда получилось много борьбы, единоборств. При этом мы забили хороший гол с классическим проходом по флангу, точной передачей в штрафную и ударом в касание. Получилась такая игра, что нужно было много терпеть, проявить волю и настоящее стремление к победе. Всё это мы увидели сегодня на поле в исполнении «Арсенала», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 18 октября, Гураму Аджоеву исполняется 59 лет.