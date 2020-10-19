Эдинсон Кавани провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» накануне матча с «ПСЖ»
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед».
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» 6 октября. Соглашение уругвайского футболиста с клубом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Пари Сен-Жермен» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт 20 октября в Париже.
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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