Эдинсон Кавани провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» накануне матча с «ПСЖ»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед».

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» 6 октября. Соглашение уругвайского футболиста с клубом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Пари Сен-Жермен» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт 20 октября в Париже.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.