Игорь Дивеев: посмеялся, когда забил гол «Динамо»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился эмоциями от победы в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1).
«Небольшой дискомфорт от травмы остался, но со временем пройдёт. Помог ли товарищеский матч с „Арсеналом“ набрать кондиции? Я просто соскучился по футболу. Когда играл с „Динамо“, был большой азарт, не хотел, чтобы игра заканчивалась.
Гол в ворота «Динамо» — это результат игры на тренировках? Нет. Мяч отскочил и как-то попал ко мне, я его кое-как закинул. Естественно, я посмеялся, когда забил. Ужас.
Лучше играть через три дня на четвёртый, чем один матч за семь дней. Много футбола хорошо для болельщиков. Футболистам тоже лучше играть, чем тренироваться", — сказал Дивеев в интервью пресс-службе клуба.
ЦСКА разместил видео из раздевалки после победы над «Динамо»
- 19 октября 2020
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