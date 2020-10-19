ЦСКА разместил видео из раздевалки после победы над «Динамо»

Пресс-служба московского ЦСКА на клубном YouTube-канале разместила видео из раздевалки после игры 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо», проходившей на «ВЭБ-Арене» и завершившейся победой «армейцев» со счётом 3:1.
«Мы победили, я счастлив забить гол. С оптимизмом смотрим на следующую игру», — поделился коротким комментарием о встрече один из авторов забитых мячей 22-летний нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке.
Видео доступно на YouTube-канале ПФК ЦСКА. Права на видео принадлежат РФС.
Напомним, счёт в матче был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.
ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на 8-м месте.
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