В РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала заявление о ситуации с «Химками», потерявшими возможность пускать зрителей на стадион из-за новых ограничений в Подмосковье.
«Согласно постановлению, подписанному губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей. Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.
Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», — говорится в заявлении РПЛ.
Матч 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- 19 октября 2020
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