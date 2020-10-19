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В РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков

В РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала заявление о ситуации с «Химками», потерявшими возможность пускать зрителей на стадион из-за новых ограничений в Подмосковье.

«Согласно постановлению, подписанному губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей. Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», — говорится в заявлении РПЛ.

Матч 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Возможность переноса матчей «Химок» в другой регион из-за коронавируса не рассматривается
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