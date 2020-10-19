Четыре арбитра, назначенные на матчи Кубка России, заразились коронавирусом

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о замене четырёх арбитров матчей 3-го тура элитного раунда Кубка России.
Причиной замены судей стали положительные результаты их тестов на коронавирус. В матче «Текстильщик» — «Арсенал» был заменён главный арбитр Антон Фролов. Вместо него встречу обслужит Сергей Куликов. Ещё в трёх матчах изменения коснулись ассистентов. Вместо помощника главного рефери матча «Чертаново» – «Уфа» Андрея Филипкина будет работать Вячеслав Бочков. В матче «Нижний Новгород» – «Химки» ассистент главного судьи Руслан Шекемов был заменён на Сергея Архипова. Встречу «Оренбург» – «Сочи» пропустит Андрей Кужелев. Вместо него будет работать арбитр Фёдор Валявин.
Также РФС объявил об изменении времени проведения двух матчей Кубка России. Брянское «Динамо» и «Тамбов» сыграют в Брянске на стадионе «Динамо», начало — в 16:00 мск, а «Велес» и «Урал» проведёт встречу на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове, начало — в 14:00 мск. Обе встречи состоятся 21 октября.
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