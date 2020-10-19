«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 19 октября, состоится матч «Лидс Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери – Андре Марринер.



«Лидс Юнайтед», набрав 7 очков в четырёх турах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в пяти турах набравший 13 очков.



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2020/2021



Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.