«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 19 октября, состоится матч «Лидс Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери – Андре Марринер.
«Лидс Юнайтед», набрав 7 очков в четырёх турах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (6) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в пяти турах набравший 13 очков.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2020/2021
Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 19 октября 2020
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