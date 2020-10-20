Все прибывшие во Францию игроки «Краснодара» готовы сыграть с «Ренном»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин рассказал о готовности команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Тяжёлый график? Мы постоянно играем в таком режиме. За прошлый год мы достаточно много игр провели через три дня на четвёртый, поэтому мы с этим знакомы.

Воспринимаем ли мы «Ренн» как главного соперника в группе? В Лиге чемпионов все команды сильные, поэтому нет смысла говорить о том, что кто-то то слабее или сильнее. Все клубы будут бороться за победу. Кто выйдет на поле? Все футболисты, которые прибыли во Францию, готовы принимать участие", — сказал Оленин в видео клубного YouTube-канала.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 22:00 мск.