Все прибывшие во Францию игроки «Краснодара» готовы сыграть с «Ренном»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин рассказал о готовности команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».
«Тяжёлый график? Мы постоянно играем в таком режиме. За прошлый год мы достаточно много игр провели через три дня на четвёртый, поэтому мы с этим знакомы.
Воспринимаем ли мы «Ренн» как главного соперника в группе? В Лиге чемпионов все команды сильные, поэтому нет смысла говорить о том, что кто-то то слабее или сильнее. Все клубы будут бороться за победу. Кто выйдет на поле? Все футболисты, которые прибыли во Францию, готовы принимать участие", — сказал Оленин в видео клубного YouTube-канала.
Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится сегодня, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Начало — в 22:00 мск.
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