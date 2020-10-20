Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном», который состоится завтра, 21 октября. Начало — в 22:00.

Таким образом, российский хавбек имеет шансы дебютировать в составе итальянского клуба. Миранчук попал в заявку второй раз, однако в матче Серии А с «Наполи» (1:4) не вышел на поле.

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 25-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». В стане «железнодорожников» играет его брат-близнец Антон.

В сезоне Серии А «Аталанта» занимает третье место с 9 очками в активе. Лидером чемпионата является «Милан» (12).