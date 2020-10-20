Матч Лиги Европы впервые обслужит женщина-арбитр

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» — «Заря» обслужит бригада арбитров из Франции, сообщает официальный сайт УЕФА. Впервые в еврокубке главный судья матча — женщина.
Матч обслужит бригада во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Помогать ей будут ассистенты Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Резервный рефери — Жоан Амел.
Фраппар уже работала на матчах среди мужских команд в еврокубках. Она обслуживала встречу за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в котором встретились «Ливерпуль» и «Челси» (2:2, 5:4 по пенальти). В апреле 2019 года было объявлено, что Фраппар станет первой женщиной-судьёй в высшей лиге чемпионата Франции. 28 апреля она дебютировала в Лиге 1 в матче 34-го тура «Амьен» — «Страсбур».
Матч «Лестер» — «Заря» пройдёт 22 октября. Встреча состоится на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.
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