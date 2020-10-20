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«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 20 октября, состоится матч «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.

Соперниками «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» по группе H являются «РБ Лейпциг» и «Истанбул Башакшехир», которые также проведут свой матч сегодня.

Вторую встречу «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря в Манчестере. Начало встречи — в 23:00 мск.

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