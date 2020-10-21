Деян Ловрен оценил перспективы «Зенита» в выездной встрече с дортмундской «Боруссией»

31-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от выездной встречи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».

«Определённо, «Зенит» будет готов к тому, что в выездной встрече с «Боруссией» будет ещё сложнее, чем в матче с «Брюгге». Возможно, это тревожный звонок для каждого из нас. Мы должны лучше защищаться, быть более компактными. Потому что «Боруссия» — топ-клуб, с отличными нападающими, центром поля и обороной. Это будет сложная игра, но если вы работаете как единое целое, всегда есть шансы», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».

Напомним, что в первом туре ЛЧ сине-бело-голубые на домашнем поле уступили бельгийскому «Брюгге» со счётом 1:2.