Деян Ловрен: у «Зенита» всё было хорошо, пока мы не совершили две ошибки

31-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен подвёл итоги домашней встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским «Брюгге» (1:2).
«Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя — и должны признать, что всё было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки. То, о чем я уже говорил, — это Лига чемпионов УЕФА. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь. У нас сегодня было много хороших шансов, но забить не удалось.
Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло во втором тайме? Нет, я никогда не виню в поражениях удачу. Дело всегда только в тебе, в работе. Если ты работаешь хорошо, сфокусирован на каждом мяче, то реализуешь свои моменты. Так что это только наша вина, везение тут ни при чем», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита».
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