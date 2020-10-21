Роман Шаронов вошёл в штаб кипрского «Пафоса», который тренирует украинский специалист
Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов продолжит тренерскую карьеру на Кипре.
Специалист вошёл в штаб «Пафоса», о чём сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме». Шаронов будет помогать новому главному тренеру команды Дмитрию Михайленко. Украинский наставник «Пафоса» ранее работал в «Днепре», а в бытность футболистом выступал за киевское «Динамо» и ряд других клубов.
Последним местом работы Шаронова был «Рубин». Он возглавил команду в июне 2019 года, а уже в декабре был отправлен в отставку. Будучи игроком, защищал цвета казанского клуба, а также выступал за «Шинник», «Ахмат» и красноярский «Металлург».
«Пафос» в настоящее время занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. В семи турах команда набрала 8 очков.
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