Арсен Венгер объяснил, почему отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, предлагали ли ему работу в одном из манчестерских клубов.
"«Сити» — никогда, а «Юнайтед» — да. Но я не скажу точно, когда это было. Я ответил отказом, потому что работал с «Арсеналом». У нас с «Арсеналом» была история любви. Моя жизнь — это красный и белый цвета.
Когда я только пришёл в клуб, то ощутил особый шарм. Это была смесь уважения к традициям, уважения к людям, а также то, что в клубе не боялись иногда сталкиваться с непопулярными суждениями", — приводит слова Венгера FourFourTwo.
В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. «Арсенал» француз тренировал с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» завоевали 17 трофеев.
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