«Аякс» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Ливерпуля» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Аякс»: Онана, Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Клаассен, Блинд, Нереш, Кудус, Тадич.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Фабиньо, Гомес, Александер-Арнольд, Джонс, Вейналдум, Милнер, Мане, Фирмино, Салах.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Стефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.
Соперниками «Аякса» и «Ливерпуля» по группе D являются «Аталанта» и «Мидтьюлланн», которые встречаются также сегодня.
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